Der Ortschaftsrat in Nutha prangert den Zustand des Weges bis zur Nuthaschen Mühle und der Wendemöglichkeit an.

Zufahrt zur Mühle in Nutha ist Holperstrecke

Vor der Mühle müssen die Liefer- und Versorgungsfahrzeuge wenden. Foto: Petra Wiese

Nutha - Die Nuthasche Mühle, das Objekt der Mühle und wenige Häuser davor: Dieser Bereich ist nur durch eine Kopfsteinholperstraße von Nutha aus, dann über einen unbefestigten Weg zu erreichen. Eine Zumutung, wie man bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates von Nutha wieder feststellte. Bis zur Mühle müssen nicht nur die Anwohner fahren, auch die Versorgungs- und Lieferfahrzeuge – wie Müllabfuhr und Post.

Loch an Loch könnte man den Weg beschreiben und in den Löchern stehen nach dem Regen die Pfützen. Entlang des Weges verläuft vor der Bebauung ein relativ tiefer Graben. Wer da mal die Kurve nicht kriegt, für den könnte es schlimm ausgehen. Eine Absperrung wäre da sinnvoll. Auch müsste der Weg mal wieder gemacht werden. Bemängelt wurde auch der Zustand der „Wendestelle“, die eigentlich keine ist, aber etwas anderes gibt es für die Fahrzeuge nicht. Hier muss sich was tun, war man sich im Ortschaftsrat einig.

Mehlproduktion in Nutha bis Anfang der 50er Jahre

Im 15. Jahrhundert wurde an dem Standort eine Wassermühle erwähnt. Im 19. Jahrhundert wurde der jetzt noch vorhandene vierstöckige Neubau einer Wassermühle mit einem mittelschlächtigen Wasserrad, 5,40 Meter Durchmesser, 2,40 Meter Breite und einer Leistung von 50 PS erbaut. Die Mühle diente zur Produktion von Mehl und Futtermitteln. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zusätzlich zum Antrieb der Mühle durch Wasserkraft Elektromotoren eingesetzt. Bis Anfang der 50er Jahre wurde hier noch Mehl produziert.

Eine Privatstraße führte von der Tocheimer Straße bis zur Mühle über eine Brücke aus Holzbohlen. Zu Zeiten der LPG wurden hier hauptsächlich noch Futtermittel für die Tierproduktion in Nutha und Nutha Siedlung erzeugt. Außerdem wurde ein Wartungspunkt für Landtechnik mit Waschanlage errichtet und bis zur Auflösung der LPG betrieben.