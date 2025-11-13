Das Zerbster Krankenhaus ist versorgungsrelevant, bis dahin sind sich alle einig. Bei der Frage, wie der Weiterbetrieb finanziert wird, vor allem von wem, da gehen die Standpunkte auseinander. Dann meldet sich der Ministerpräsident zu Wort.

„Es wird am Standort Zerbst auch zukünftig eine entsprechende medizinische Versorgung geben", betonte der Miniterpräsident am 13. November während der Landtagsdebatte zur Schließung der Helios-Klink Zerbst.

Zerbst - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat im Landtag auf den Tisch gehauen und deutlich gemacht, dass das Zerbster Krankenhaus bestehen bleibt. Der Beschluss des Landtages am Donnerstag sei ein wichtiger Schritt, zeigte sich Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zufrieden. „Ich bin der Gesundheitsministerin und dem Ministerpräsidenten für deren klare Botschaften sehr dankbar. Der Krankenhausstandort Zerbst darf nun nicht zwischen politischen Eitelkeiten zerrieben werden“, sagte er der Volksstimme