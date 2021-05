Zwei Varianten zum Erhalt der Walternienburger Grundschule „An der Nuthe“ werden derzeit geprüft

Walternienburg - Erneut stand der Erhalt der Grundschule „An der Nuthe“ im Fokus bei der jüngsten Sitzung des Walternienburger Ortschaftsrates. Die Schülerzahlen für die nächsten Jahren sind rot. Seit Januar beträgt die geforderte Mindestschülerzahl 60 statt der bisherigen 52 für eine Grundschule im dünn besiedelten Raum. „Es bleibt bei den Zahlen und bei unserem Problem“, konstatierte Ortsbürgermeister Jörg Hausmann. Auch wenn man mit der Unterschriftenaktion Aufmerksamkeit auf die Problematik lenken konnte.

Zwei Varianten zum Standorterhalt zeigte Sylvia Lehnert aus der Zerbster Stadtverwaltung den Walternienburger Bürgervertretern auf. Die erste Variante: Die Gewinnung zusätzlicher Schüler, um den Grundschulstandort als eigenständigen Standort zu sichern. Das müsse dann gegenüber dem Landesschulamt aufgezeigt werden, so Lehnert. Die zusätzlichen Schüler könnten aus Gehrden, Lübs, Prödel und Dornburg kommen. Die Schulbezirke in Gommern dafür zu ändern, besteht nicht die Absicht. Ausnahmegenehmigungen steht man auf Gommeraner Seite positiv gegenüber. Es ist nun an den Eltern und Akteuren in Walternienburg, die Kontakte in die Ortsteile zu knüpfen, um die Eltern dafür zu gewinnen, ihre Kinder nach Walternienburg zur Schule zu schicken. Die Stadt hält sich zurück, Druck soll keinesfalls ausgeübt werden. Benötigt werden Absichtserklärungen von den Eltern und das schon für die Kinder, die gerade erst geboren wurden. Ob für diese Kinder später tatsächlich noch die Bedingungen stimmen, dass sie in Walternienburg zur Schule gehen sollen, bleibt dabei offen. Erst wenn konkrete Namen in der Stadt Zerbst vorliegen, können diese Eltern offiziell angeschrieben werden, ob der Wunsch auf Beschulung in Walternienburg besteht. „Wir müssen gegenüber dem Landesschulamt verbindlich erklären, wie viele Kinder kommen wollen“, sagte Sylvia Lehnert. Woran derweil vor Ort gearbeitet werden soll, sind Angebote, Aktionen, die die Schule ausmachen. „Die Schule muss einen Ruf haben“, so Ortrud Strauß. Da sind die Lehrer und Eltern um Unterstützung gefragt. Fragen, wie Schülerbeförderung oder Gastschulbeiträge müssten auch geklärt werden. Im Dezember 2021 soll der nächste Schulentwicklungsplan beschlossen werden. Eile ist also geboten.

Konzept für Schulverbund wird erarbeitet

Variante zwei sieht die Gründung eines Schulverbundes mit der Grundschule An der Stadtmauer in Zerbst vor. Dafür muss ein Konzept erarbeitet werden, das Bestandteil des Schulentwicklungsplanes sein muss. Mindestens 40 Schüler sind dann am Standort Walternienburg nötig. Ziel muss sein, gleichwertigen Unterricht an beiden Standorten anzubieten. An so ein Konzept will man sich nun heranwagen. Eine Grundschule in Radegast soll Beispielgeber sein. Mit der Grundschule An der Stadtmauer wird es Anfang Juli eine Beratung geben.

„Beide Varianten sind in der Machbarkeitsprüfung“, machte Sylvia Lehnert den Walternienburgern deutlich. „Die A-Variante ist uns die liebste“, so Jörg Hausmann. Die Unterrichtsversorgung hält Andreas Heide für einen Schlüssel zum Erhalt des Standortes. Eine Profilierung als naturwissenschaftlicher Standort wäre weiterer Überlegungen wert. Erklärter Wille der Stadt ist es nach wie vor, den Standort zu erhalten. Ob eigenständig oder als Außenstelle muss sich in naher Zukunft klären.