Die Zerstörung von Zerbst vor 78 Jahren hat sich tief in das Bewusstsein der Menschen eingegraben. Erwin Erbe ist einer der wenigen Zeitzeugen. Der 89-Jährige erinnert sich an den April 1945.

Zerstörung von Zerbst: Ein Zerbster erinnert sich an den April 1945

Die zerstörte Haselopstraße mit Blick auf die Heide nach der Zerstörung am 16. April 1945. Nur wenige Häuser haben die Bombardierung der Stadt überstanden.

Zerbst - vs - Erwin Erbe war im April 1945 zwölf Jahre alt. Was er erlebt hat, hat sich tief in sein Gedächtnis eingegraben. Hier seine Erinnerungen: