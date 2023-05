Vor über einem Jahr floh eine achtköpfige Flüchtlingsgruppe über Berlin nach Eggersdorf. Eine kehrt nun in die umkämpfte Ukraine zurück. Was erwartet sie dort?

Eggersdorf - Am Freitag trafen sich drei Flüchtlingsfrauen aus der Ukraine bei der Eggersdorfer Ortschaftsbürgermeisterin Rosemarie Ziem (SPD) zu einer Tasse Kaffee. Für Jana Havrylova sollte es der Abschied sein, denn sie hatte den Entschluss gefasst, in ihr Heimatland zurückzukehren. So eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt zu treffen, wo der Krieg in ihrem Heimatland noch tobt und ein Ende nicht abzusehen ist, wo liegen dafür die Beweggründe der jungen Frau?