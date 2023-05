Sport, Tanz und Ehrungen beim großen Jubiläum. Was der MTV Welsleben am vergangenen Wochenende für seine Anwohner organisierte.

Die Kinderhochzeit am Sonntag war der Höhepunkt der viertägigen Festveranstaltung in Welsleben. Die Pärchen schlossen vor Verwandten und Zuschauern den Bund der Freundschaft.

Welsleben - Von Donnerstag bis Sonntag bot der MTV aus Welsleben seinen Mitgliedern und Anwohnern des Dorfes ein volles Programm an Unterhaltung. Anlass war die Feier des 135+1-jährigen Jubiläums des Vereins am vergangenen Wochenende. „Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und es war an allen Tagen sehr viel los. Dass wir auch nachmittags ein so umfangreiches Programm hatten, lag daran, dass wir vor allem den Kindern etwas bieten wollten“, berichtet Marcel Fronecke, Vorsitzender des Vereins.