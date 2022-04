FSV Barleben: In der Offensive drückt der Schuh

Die erneute Unterbrechung im Amateursport verhinderte den Schlussspurt in den Verbandsliga-Staffeln Nord und Süd.

Denny Piele (links) fehlte dem FSV Barleben in den letzten Spielen des Jahres.

Barleben - So stehen die letzten vier Spieltage in der Nordstaffel noch aus. Der FSV Barleben schwebt als Vorletzter seit Saisonbeginn in Abstiegsgefahr. Ein Blick zurück und voraus.