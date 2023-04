Keinen Quadratzentimeter Platz ließen Lucas Schmidt (u.) und die Gommeraner ihrem Gegner in der Anfangsphase. So brachte die Eintracht den 3:0-Heimsieg im Nachholspiel gegen Merzien bereits in den ersten 20 Minuten unter Dach und Fach.

Gommern - Bereits als sein Torhüter Nils Fricke den Ball in der Schlussminute ein letztes Mal zum Abstoß bereitlegte, wusste Peter Franczak: „Jetzt haben wir es geschafft.“ Denn im Grunde ging es an diesem Donnerstag für den FV Merzien und seinen Trainer nur darum: Irgendwie mit heiler Haut aus diesem Spiel herauskommen, irgendwie den Abend überstehen. Zumindest in den letzten 70 Minuten des Landesklasse-Duells in Gommern wahrten die Gäste aus dem Köthener Ortsteil ihr Gesicht und blieben ohne weiteren Gegentreffer. Zuvor war der SV Eintracht jedoch wie ein Orkan über sie hinweggefegt, hatte sich dann ausreichend abreagiert und begnügte sich mit dem 3:0-Heimsieg, der bereits nach einem Viertel der Spielzeit feststand.