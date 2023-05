Felix Cozmolici erspielte sich im oberen Paarkreuz in der Oberliga eine positive Bilanz und wird in der kommenden Saison für den MSV Hettstedt in der Regionalliga spielen.

Biederitz - Das Drehbuch zum Saisonfinale der DJK Biederitz hätte man auch als absoluter Tischtennis-Liebhaber am vergangenen Wochenende nicht besser schreiben können. Beim Stand von 10:8 im fünften Satz lagen alle Hoffnungen der Biederitzer auf den Schultern von Karol Zarski. Denn es war nur noch dieser eine Punkt notwendig, um im Spiel gegen den TTC Holzhausen II mit 3:1 in Führung zu gehen – und damit schon den Klassenerhalt perfekt zu machen. Und Zarski behielt die Nerven. Um Punkt 19.29 Uhr gewann Zarski sein Spiel im fünften Satz und brachte die rund 50 Zuschauer zum Jubeln. „Die Erleichterung in diesem Moment war immens groß, weil der Klassenerhalt natürlich auch für den Verein wichtig ist“, so Sven Gottschalk, sportlicher Leiter im Verein. „Vor allem, weil wir den jungen Spielern damit weiter ermöglichen, höherklassig zu spielen.“