Es könnte derzeit kaum besser laufen für den TSV Brettin/Roßdorf. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga löste am Montag auch das Ticket fürs Pokalhalbfinale.

Gladau/Brettin - Es mag nur eine Frage der Zeit gewesen sein, bis René Grützmacher diesen Punkt in der persönlichen Statistik abhaken würde. In jeder vollständigen Serie seit der Saison 2018/2019 wird der Torhüter des TSV Brettin/Roßdorf mit mindestens einer direkten Torvorbereitung geführt. Für den turnusmäßigen Assist der laufenden Spielzeit hätte sich der 38-Jährige aus Sicht seines Trainers keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können als die 70. Minute des Kreispokal-Viertelfinales vom Montag beim Ligarivalen in Gladau. Ein langer Ball des Keepers landete servierfertig im Lauf von Luis Ehrenbrecht, der zum 2:0 für die Gäste einschoss. „Das war die Erlösung. Da wussten wir, dass nichts mehr anbrennt“, atmete TSV-Coach Marco Löper auf. Nachdem kurz darauf auch der frisch eingewechselte Trainersohn Brian Löper den 3:0 (1:0)-Endstand besorgte, war Ostern aus Sicht des Kreisoberliga-Tabellenführers endgültig ein Fest der Freude.