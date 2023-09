Der TSV Brettin/Roßdorf musste sich in der 2. Runde des Fußball-Landespokals mit 2:4 (1:3) gegen Stahl Thale geschlagen geben.

Déjà-vu der unangenehmen Sorte: Wie zuletzt in der Liga mussten die Schützlinge von Coach Marco Löper (r.) einen frühen Zwei-Tore-Rückstand hinnehmen – zu viel in der ersten Pokalrunde.

Brettin - Trainer Marco Löper hätte wohl nichts einzuwenden gegen eine kleine Änderung im Regelwerk, die da lautet: In den ersten 15 Minuten einer Partie herrscht in Sachen Offensive Waffenstillstand, eine Art Aufwärmphase für beide Teams sozusagen. Auf diese Weise hätten die Brettiner in ihren bisherigen vier Pflichtspielen immerhin fünf Gegentore vermeiden können.