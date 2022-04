Burger BC und Heyrothsberge trennen sich torlos

Burg - Die Erinnerung an den Sonnabend wird Pascal Thiede in den nächsten Tagen weiter verfolgen. Etwa dann, wenn seine Mitmenschen furchtbar nette Sätze sagen wie: „Einen schönen Menschen kann nichts entstellen“. Daneben dürfte es vor allem der Blick in den Spiegel sein, welcher der Offensivkraft des Burger BC 08 das Heimspiel gegen den SV Union Heyrothsberge noch einmal schmerzlich ins Gedächtnis ruft. Der deutliche Schiefstand des Nasenrückens deutete da nach einem Luftduell in der ersten Hälfte bereits auf die Diagnose hin, die sich am Abend bestätigte: Nasenbeinbruch, Operation unausweichlich, Ausfallzeit drei bis vier Wochen.