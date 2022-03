Die Hoffnung bei vielen Vereinen schwindet

Bei den Handball-Vereinen im Jerichower Land geht das Gespenst vom dritten Saisonabbruch in Folge um.

Burg - Als Schiedsrichter hat Hagen Becker jede noch so brenzlige Situation entschärfen können. Selbst als 2006 nach dem berühmtesten „Phantom-Tor“ der Bundesliga-Geschichte die Begegnung zwischen Kronau-Östringen und der HSG Düsseldorf neu angesetzt werden musste und mancher Becker und seinem Gespannpartner Axel Hack das Ende ihrer Referee-Karrieren prophezeit hatte, hielt sich das Duo vier weitere Jahre im A-Kader des Deutschen Handballbundes. Seine kommunikative Art und ein feiner Humor ließen das Duo aus Halberstadt immer die richtigen Antworten finden. Doch dann kam Corona. Und dem Funktionär Hagen Becker sind inzwischen sämtliche Antworten ausgegangen. Verantwortlich für den Spielbezirk West im Handballverband Sachsen-Anhalt (HVSA), berichtete er zuletzt vom Dauerklingeln der Telefone: „Uns erreichten etliche Anrufe, wonach Eltern ihre Kinder nicht mehr fahren wollten oder Schiedsrichter aufgrund der 2G-Regel nicht antreten konnten und aus Sorge vor einer Infektion auch nicht wollten. So haben wir vier Spielbezirke uns an das Präsidium gewandt und gemeinsam gebeten, eine Lösung zu finden.“