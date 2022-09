Eintracht Gommern will Rollenverteilung trotzen

Sachsen-Anhalt-Liga-Aufsteiger Eintracht Gommern ist am zweiten Spieltag gegen die zweite Mannschaft des USV Halle wieder in eigener Halle gefordert.

Gommern - Beide Teams sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet. Von einem Duell auf Augenhöhe zu sprechen, wäre in den Augen von Eintracht-Trainer Oliver Schulke angesichts der Ergebnisse, die die Saalestädter beispielsweise in der vergangenen Saison vorweisen konnten, dennoch vermessen. „Für mich geht Halle schon als klarer Favorit in die Partie“, macht er die Rollenverteilung vor dem direkten Duell klar.