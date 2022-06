Erleichterung pur beim Burger BC 08

Nach ungewissen Wochen der Vorbereitung atmet der Burger BC 08 auf. Durch den 1:0-Auswärtssieg in Magdeburg glückt der Einstand in die neue Spielzeit.

Magdeburg/Burg - Die Behauptung, dass Alexander Siemke in seinem langen Fußballerleben noch nie in einem Spiel enttäuscht hätte, wäre gewiss etwas zu viel der Verklärung. Nur, dass die schlechteren Auftritte des inzwischen 37-Jährigen immer noch die sind, in denen er unauffällig bleibt oder gefühlt nur jeden zweiten Zweikampf gewinnt. Doch selbst an einem durchschnittlichen Tag könnte man Siemke wohl bedenkenlos mit zehn Wildfremden, von denen 50 Prozent gelernte Torhüter sind, aufs Feld schicken und dieser Elf dennoch Aussicht auf Erfolg einräumen. Die besondere Qualität, sich unter allen Umständen noch nahe am Optimum zu bewegen und dabei mehr Laufruhe auszustrahlen als ein V8-Motor, weiß natürlich auch Trainer Michael Hucke zu schätzen: „Man könnte ihn nachts um drei wecken und er würde trotzdem funktionieren.“