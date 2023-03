Magdeburg/Burg - In der Nachspielzeit hat auch Marvin Micksch nichts mehr an seinem Einsatzort gehalten. Der Keeper der Burger Landesklasse-Fußballer ließ sein Tor hinter sich, eilte nach vorn in den Strafraum des Post SV Magdeburg und lauerte auf die eine Chance. Auf einen letzten Eckball, der ihm vor die Füße oder auf den Kopf fallen und zum zweiten Saisontreffer verhelfen würde. Nur hielt dieser Sonnabend eben am Ende keine Heldengeschichte mehr für Micksch bereit und für den BBC auch nicht den ersten Sieg im dritten Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Köpfe hingen nach der 2:3 (1:1)-Niederlage äußerst tief bei den Gästen, die aktuell die totale Verkehrung der Umstände im Vergleich zur Hinrunde erleben.

