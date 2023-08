Michael Küssner - Redekin

Im Stadtderby gegen Gastgeber Eiche Redekin setzte sich Lok Jerichow nach 0:3-Pausenrückstand noch 4:3 durch. Fassungslosigkeit auf der einen Seite, unbändiger Jubel auf der anderen. Das Parkstadion erlebte an diesem denkwürdigen Abend einen Besucherrekord. 430 Zuschauer, so viele wurden bislang in keinem Spiel des SV Eiche, der in den vergangenen zwölf Jahren in der Kreisliga kickte, gezählt. Und diese erlebten ein wahres Auftaktspektakel in die neue Fußballsaison.

Immer wieder riss er die Fäuste in den Himmel und schrie seine Freude heraus. Als Max Ahlert in der 22. Minute einen Freistoß unter die Jerichower Torlatte nagelte und mit seinem zweiten Tor innerhalb von 120 Sekunden für die 3:0-Führung sorgte, herrschte pure Ekstase in den Redekiner Reihen. Zu diesem Zeitpunkt musste eigentlich jeder an ein kleines Fußballmärchen des Aufsteigers glauben. Fast jeder. Nur Lok-Trainer Sven Lange war die Ruhe selbst, wirkte an der Seitenlinie besonnen und richtete seine Mannschaft, die sich nach dem frühen Rückstand durch Mario Bengsch (4.) und dem Ahlert-Doppelpack in Schockstarre befand, immer wieder auf. „Bleibt ruhig, wir bekommen noch unsere Chance“, rief der Übungsleiter seinen Spielern zu. Beflügelt von der großen Kulisse und Bengschs Blitz-Führung, verteidigten die Redekiner das Drei-Tore-Polster bis zum Pausenpfiff mit Leidenschaft und etwas Glück. Denn während sich die Gastgeber bei der Chancenverwertung als eiskalt erwiesen, fehlten den Jerichowern oftmals die berühmten Zentimeter zum Torerfolg.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer dann nur noch ein Spiel auf ein Tor – auf das der Redekiner. Diese spielten viel zu früh auf Ergebnisverwaltung und igelten sich völlig ein. Längst hatten die Gäste das Mittelfeld komplett übernommen und starteten Angriff um Angriff. Mit dem längst überfälligen 1:3 nährte Theo Lange neue Lok-Hoffnung (51.), die vollends zum Leben erweckt wurde, als Lange Ersatzkeeper Christopher Dziony im Eins-gegen-eins überwand und auf 2:3 verkürzte. Redekin versuchte, sich nur noch mit langen Bällen aus der Umklammerung zu befreien und hatte gegen spielerisch und am Ende auch konditionell überlegene Gäste kaum Zeit zum Durchatmen.

Dennoch lebte die Hoffnung auf die große Überraschung bis in die Schlussphase hinein. Dann jedoch brachen die Minuten des Steffen Höhne an. Es lief die 85. Minute, als der 23-jährige Mittelfeldmann eine Vorlage von Theo Lange zum umjubelten 3:3 verwertete. Und als Einwurfspezialist Tim Cornell Steffen zwei Minuten später das Spielgerät von der Seitenlinie bis an den langen Pfosten genau auf den Kopf des 1,91 Meter großen Höhne warf, so dass dieser nur noch einnicken musste, war das Spiel endgültig gekippt.

Trotz der großen Enttäuschung nahm Aufstiegstrainer Dietmar Busch auch viel Positives aus der Partie, die alle Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt: „Wir haben heute bewiesen, dass wir in dieser Liga mithalten können, vor allem unsere erste Halbzeit war top.“ Und sein Pendant Sven Lange resümierte: „Ich bin überglücklich, dass wir dieses Spiel noch herumreißen konnten. Die ganze Anspannung ist jetzt gewichen.“ Mehr Drama ging an diesem Abend im Redekiner Parkstadion nicht.