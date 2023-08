Nach Platz drei in der Vorsaison will es die SG Blau-Weiß Gerwisch in der neuen Kreisoberliga-Serie wissen. Dabei helfen soll auch eine dreiköpfige Verstärkung, die bereits in der ersten Trainingswoche und den beiden Testvergleichen zum Auftakt ihr Potenzial angedeutet hat.

So beherzt wie Maurice Deckert (u.) in dieser Szene gegen Janne Fin Hilliger präsentierten sich die Gerwischer im Test gegen die VfB-U19 über die gesamten 90 Minuten. Allein die Belohnung fehlte nach dem auch spielerisch ansprechenden Auftritt.

Gerwisch - Seine neuen Teamkollegen haben Franz Josef Möser natürlich gleich mit den gängigen Gepflogenheiten vertraut gemacht: Das 90-minütige Debüt im Trikot der SG Blau-Weiß Gerwisch zog direkt die Versorgung mit 20 Sportgetränken nach sich. Zum Glück, musste man mit Blick auf Geldbeutel des Neuzugangs und die Leberwerte des Kollektivs sagen, kam beim 1:2 (1:2) im Test gegen die U19 des VfB Ottersleben nicht noch die persönliche Torpremiere hinzu. Diese will sich der 24-Jährige auch lieber für die Pflichtspiele in der Fußball-Kreisoberliga aufheben. Dann wenn es wieder zählt für das Team, über das Möser nach seinem Einstand sagte: „Eine richtig coole Truppe, die mich bestens aufgenommen hat und in der ich mich auf Anhieb wohlfühle. Dazu kommt, dass die Mannschaft jung und entwicklungsfähig ist.“

Auch einer der Beweggründe, weshalb es den Mann fürs zentrale Mittelfeld nach Karrierestationen in Niegripp (2019/20) und Burg (2021/22) ein drittes Mal ins Jerichower Land verschlagen hat. Vor einem Jahr war er dem Ruf der Heimat gefolgt und schaffte am Ende der Serie 2022/23 mit dem VfB Gräfenhainichen den Aufstieg in die Landesliga Mitte. „Die Rückkehr zu meinem Jugendverein hat mich gereizt und letztlich war das Ganze ja auch von Erfolg gekrönt.“ Zugleich bedingte der Staffelsieg in der Landesklasse 5 aber auch den Abschied. „Mein Lebensmittelpunkt liegt in Magdeburg. Der zusätzliche Aufwand mitsamt der Pendelei wäre in der Landesliga zu groß geworden“, erläuterte Möser, der nun auch mit der SG Blau-Weiß den Sprung nach oben anpeilt.

Im zweiten Test der Vorbereitung gegen die VfB-Youngster waren durchaus die Ansätze zu erkennen, wie die Sportgemeinschaft nach Platz drei in der Vorsaison dieses Mal den großen Wurf landen könnte. Auch angetrieben vom Neuzugang, der als Sechser bereits viel auf dem Platz kommunizierte und das Umschaltspiel vorantrieb, boten die Gastgeber den Verbandsliga-Talenten der Magdeburger einen mehr als ebenbürtigen Schlagabtausch. Allein die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor fehlte dabei, so dass der 1:2-Anschluss von Marc Köthnig (21.) eine letztlich zu geringe Belohnung für den geleisteten Aufwand blieb.

Allen voran im zweiten Abschnitt verbuchten die Gerwischer so auch ein sattes Plus beim Ballbesitz sowie die hochprozentigeren Chancen. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Platzherren nach einem frühen Doppelschlag der Gäste immer noch einem Rückstand hinterher. Erst hoben Otterslebens A-Jugendliche die Defensive der Blau-Weißen mit einem Pass in die Tiefe aus den Angeln (12.), drei Minuten später fälsche Johannes Matthe einen VfB-Eckball unglücklich ins eigene Tor ab. „Diese Szene müssen wir einfach besser verteidigen, indem wir entschlossener zum Ball gehen“, forderte SG-Coach Michael Steffen, der dann auch ein nicht unbefriedigendes Fazit zog: „Die Jungs sollen auch ihre Bonbons bekommen. Konditionell sind wir auf einem guten Level und wenn wir in dieser breiten Besetzung weiter am Ball bleiben, ist einiges möglich.“ Auf der anderen Seite gebe es jedoch „immer etwas zu kritisieren – insbesondere, wenn man sich verbessern möchte. Dazu zählt auch, dass die Jungs teilweise noch zu hektisch in den Aktionen sind. Wir müssen mehr Ruhe und weniger Nervosität am Ball aufbringen“.

Auf dem Weg hin zu mehr Cleverness helfen sollen auch die beiden anderen neuen Gesichter, die ihre Debüts bereits vor einer Woche gegen Kreisligist Wörmlitzer SV gaben. Da ist etwa Defensivspezialist Lutz Kilian Reinhardt (20), der eben vom WSV den Weg an den Eschenweg fand. Auch wenn der baumlange Youngster im Hinblick auf beherzte Flügelläufe noch etwas zurückhaltend agiert, trauen sie ihm in Gerwisch problemlos zu, die Herausforderung in der nächsthöheren Spielklasse zu meistern.

Es gibt immer etwas zu kritisieren – insbesondere, wenn man sich verbessern möchte. Michael Steffen

Auf die Erfahrung von rund 130 Einsätzen in der Landesklasse und Kreisoberliga zurückblicken kann dagegen bereits Lukas Dake, der von Ligakonkurrent Genthin/Parchen wechselte. Der 27-Jährige war gegen die U19 aus Ottersleben ständiger Unruheherd auf der linken Außenbahn. Dort leitete er schließlich auch nach starkem Sololauf den einzigen SG-Treffer des Tages ein. Ganz nebenbei dürfte Dake nicht nur ob seiner sportlichen Qualitäten eine Woche nach dem Auftakttraining schon enorme Sympathien unter den Mitspielern genießen. Da in seinem Fall Debüteinsatz und Torpremiere gegen Wörmlitz kurzerhand zusammenfielen, war die Getränkeversorgung in der zurückliegenden Woche vollumfänglich abgesichert.