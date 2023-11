Gladau. - Die offizielle Nachspielzeit von vier Minuten war gerade abgelaufen, als Paul Fliß und Janik Pfennighaus ihre Mannschaft in Ekstase versetzten. Nach einem letzten Eckball herrschte Vollversammlung im Strafraum von Traktor Tucheim. Mit dem Rücken zum Tor stehend, bugsierte Fliß das Spielgerät von der Strafraumkante blind hinein ins dichte Gewusel vor Tucheims Torhüter Michael Weise. Und tatsächlich erreichte sein Zuspiel genau die Stiefelspitze von Stürmer Pfennighaus, der den Ball aus Nahdistanz trotz größter Bedrängnis irgendwie ins Netz drückte. Der Rest war unbändiger Jubel. Eintracht Gladau hatte ein rassiges Fiener-Derby, zugleich Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga, vor 150 Zuschauern 2:1 (1:1) gewonnen.

„Was gibt es Schöneres, als so ein Ding in der Nachspielzeit zu ziehen?! Bei uns herrscht absolute Partystimmung. Wir sind mega happy“, erreichte die Zufriedenheitsskala von Gladaus Trainer Phillip Herbst vorläufig ihren Höhepunkt. Und das, nachdem die Saison für sein Team nach Niederlagen gegen die SG Genthin/Parchen und Blau-Weiß Gerwisch die ersten schweren Dämpfer bereithielt und das Titelrennen in weite Ferne gerückt war. Nach dem Erfolg über Tucheim meldet sich Gladau nun aber zurück im Meisterschaftskampf, wenngleich Tabellenführer Blau-Weiß Gerwisch nun als einziges Team ungeschlagen an der Spitze thront und größter Gewinner des von vielen Spielausfällen geprägten 8. Spieltages war.

Im Augenblick des bislang größten Rückschlags auf der vor Saisonbeginn ausgerufenen Mission Meistertitel zeigte sich Tucheims Trainer Willi Keltner gewohnt objektiv und hielt sogar ein Lob für den Kontrahenten bereit: „Im Umschaltspiel zeigte sich unser Gegner wirklich bockstark. Es war ein intensives Derby mit dem besseren Ende für Gladau.“

Dabei waren es die Keltner-Schützlinge, die in den ersten 30 Minuten mehr vom Spiel hatten. Und die besseren Torchancen. Die frühe Führung nach zehn Minuten durch Finn Eickhoff nach Vorlage von Jeremy Feuerherdt verlieh den Gästen weiteren Schwung.

Vor allem bei Standards brannte es oftmals lichterloh im Eintracht-Strafraum, rückte Schlussmann Otto Kollberg immer wieder ungewollt in den Mittelpunkt. Nachdem Tucheim jedoch das 2:0 liegen ließ, kippte die Begegnung, drängte Gladau auf den Ausgleich und wurde noch vor der Pause belohnt. Pfennighaus hatte sich auf der Außenbahn im Eins-gegen-eins durchgesetzt, sein Pass in den Rückraum erreichte Danny Hoffmann, der aus 16 Metern vollendete (31.).

Nach dem Seitenwechsel sahen die Besucher ein rassiges Derby, das Mitte der zweiten Halbzeit weiter an Dramatik gewann. Zunächst schickte Referee Alexander Zelosko (Burg) den Gladauer Denny Seidler nach Tätlichkeit mit Rot vom Platz (68.). Nur drei Minuten später war das numerische Gleichgewicht wieder hergestellt, nachdem Tucheims Malte Haar (71.) nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte gesehen hatte. In einem Spiel mit offenem Visier hatten die Gastgeber die stärkere Physis und drängten mit zunehmendem Spieldauer auf die Entscheidung. Und so war es am Ende der größere Wille, der den Ausschlag für Gladaus Sieg im Fiener-Derby gab. Und natürlich das nötige Quäntchen Glück in den Schluss-Sekunden.