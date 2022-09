Gommeraner haben keine Angst vor dem Erfolg

Gommern - Kurze Rückblende: Man konnte sich in der zurückliegenden Verbandsliga-Saison kaum des Eindrucks erwehren, die Eintracht müsse die eigene Unantastbarkeit erst dann beweisen, wenn ein Gegner sie in Frage gestellt hat. Wie ein gelangweiltes Raubtier, das nur dann angsteinflößend faucht und mit der Pranke ausholt, wenn wieder einmal ein übermütiger Zoobesucher den Gitterstäben etwas zu nahe kommt. Nun sind die Gommeraner nach ihrem Aufstieg in dieser Saison wieder im Großwildgehege namens „Sachsen-Anhalt-Liga“ zu Hause. Doch da hat es die Reserve des HC Burgenland zum Auftakt nur rund zehn Minuten gewagt, am Käfig der Gommeraner zu rütteln. Aus dem zwischenzeitlichen Neun-Tore-Vorsprung beim 25:16 (47.) wurde ein 27:24 (56.).