Heyrothsberge meldet sich mit Heimsieg in der Landesliga zurück

Fußballnachmittage in Heyrothsberge kranken selten an Langeweile. Und so stand der Sieg vom Sonnabend einmal mehr unter dem Motto: Ohne Drama geht es nicht.

Heyrothsberge - Wir wollen der übrigen Nachbarschaft von André Hoof nicht zu nahetreten. Allerdings lässt sich annehmen, dass der Trainer der Heyrothsberger Landesliga-Elf über ein Klingeln an der Haustür auch schon wesentlich unerfreuter war und er sich nicht immer so freigiebig mit der Herausgabe von Kaffee zeigt wie an diesem Sonntagmorgen. Doch vom Erscheinen Benjamin Schäfers ging schließlich die frohe Botschaft aus, dass es dem morgendlichen Besuch den Umständen entsprechend gut geht. Runde 20 Stunden zuvor waren die Sorgen um den Defensivallrounder des SV Union nämlich groß, denn Schäfer hatte sich in einem Zweikampf nach einer halben Stunde im Heimspiel-Debüt gegen den MSV Börde die Schulter ausgekugelt. Erst in der orthopädischen Ambulanz der Pfeifferschen Stiftungen konnte das Gelenk unter einer leichten Narkose wieder in den gewohnten Zustand versetzt werden. „Unsere große Hoffnung ist, dass keine Bänder beschädigt sind und es mit der Heilung schnell vorangeht. All das werden die nächsten Tage zeigen“, formulierte Hoof zurückhaltend optimistisch.