Heyrothsberge - Wenn man so will, hatte der Osterweddinger SV in der 2. Runde des Landespokals wahres Losglück. So schien ein Weiterkommen gegen den Landesligisten aus Heyrothsberge zwar zunächst einmal alles andere als selbstverständlich. Doch wer sich etwas näher mit den Gedanken von Union-Coach Marcel Gieseler beschäftigt, konnte schon ahnen, dass ein Weiterkommen für den Bördeoberligisten alles andere als unrealistisch ist. „Wer mich kennt, weiß, dass sich meine Begeisterung für den Landespokal in Grenzen hält“, sagt Gieseler ohne Umschweife. Und so gab er in Osterweddingen den jungen Spielern die Chance, sich zu beweisen – mit mäßigem Erfolg.