Jerichower Land. - Möckeraner TV - Lok Jerichow 7:1 (3:1)

Da Paarungen der Kreisoberliga auf keinem Schein bekannter Wettanbieter zu finden sind, muss in dieser Partie einfach alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Ansonsten stünde die Vermutung nahe, die asiatische Wettmafia hätte ihre Finger im Spiel gehabt. Auf dem Möckeraner Sportplatz trug sich das zu, was Außenstehende nur mit großem Staunen und ungläubigem Kopfschütteln zurückließ. Der gastgebende MTV, bis dato noch ohne Sieg und ohne Tor, erteilte dem bislang ungeschlagenen Absteiger aus der Landesklasse eine Lehrstunde. Und das in numerischer Unterzahl!

Es lief gerade die 17. Minute, als Schiedsrichter Jonas Berger den Möckeraner Nikolae Popa nach Notbremse mit Rot vom Platz stellte. MTV-Trainer Patrick Busse stellte um von 4-4-2 auf 4-4-1 und erlebte in den folgenden 73. Minuten von der Seitenlinie ein nicht für möglich gehaltenes Torefeuerwerk seiner Elf. Innerhalb von nur neun Minuten hatte sein Team dreimal zugeschlagen. Und auch Sens’ Anschlusstreffer per Elfmeter kurz vor der Pause warf Möckern nicht aus der Bahn. „Das war einfach bärenstark. Man hat zu keiner Phase gemerkt, dass wir ein Mann weniger waren“, sah Busse auch in der zweiten Halbzeit einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft, die gegen eine konsterniert wirkende Jerichower Elf vier weitere Buden erzielte und Lok-Trainer Sven Lange ratlos zurückließ: „Wir haben im nächsten Training viel aufzuarbeiten. Dieser Auftritt ist schwer in Worte zu fassen.“

Traktor Tucheim – VfL Gehrden 6:2 (4:1)

Etwas holprig in die Saison gestartet, nehmen die aufstiegsambitionierten Tucheimer allmählich Fahrt auf. Ohne ihren Trainer Willi Keltner (Urlaub) landeten sie einen hohen Sieg, dessen Fundament in Halbzeit eins gelegt wurde. Eine ganz starke Anfangsphase krönten Werner Stettin (4.), Jerome Müller (6.) und Jeremy Feuerherdt (12.) mit drei Toren. Nach Gehrdens zwischenzeitlichem 1:3 stellte Pascal Thiede vor dem Pausenpfiff den alten Abstand wieder her. Obwohl hoch in Rückstand liegend, gab sich der VfL nicht auf und kam mit Wut im Bauch aus der Kabine. Moritz Schmidt verkürzte auf 2:4 gegen eine nun phasenweise hektisch agierende Tucheimer Mannschaft (55.). Zwei Kontertore in der Schlussphase (86./90.+2) sorgten letztlich für den bislang höchsten Saisonsieg.

Blau-Weiß Loburg - Karither SV 1:0 (0:0)

Nach diesem Erfolg hat Loburg bereits schon jetzt mehr Punkte auf dem Konto als in der ganzen Hinrunde der Vorsaison. „Es war ein verdienter Sieg, der am Ende noch einmal in Gefahr geriet“, bilanzierte Kapitän Matthias Werner. Beide Mannschaften hatten mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen und boten den 52 Zuschauern eine chancenarme Begegnung. Loburg war laufstärker und kontrollierte das Mittelfeld, setzte aber im Offensivspiel zu wenige Akzente. Zudem war die Partie von vielen Spielunterbrechungen geprägt. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild, mit einer nun etwas druckvoller agierenden Loburger Elf. Die nicht unverdiente Führung fiel in der 73. Minute. Nachdem KSV-Keeper Markus Piehl einen langen Ball nicht richtig klären konnte, war Christian Gottschalk zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. In der Schlussphase erzeugte Karith bei Standards für etwas Gefahr, brachte die Loburger Hintermannschaft aber nicht ernsthaft in Verlegenheit.

SG Genthin/Parchen - GW Bergzow 1:1 (1:0)

Zufriedene Gesichter waren nach Abpfiff einer insgesamt ereignisarmen Begegnung nirgendwo zu sehen. Beide Vereine hatten sich einen Sieg auf die Fahnen geschrieben, um endlich Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen. „Wir hatten uns mehr vorgenommen“, konnte dann auch Bergzows Trainer Michael Breme seine Enttäuschung nicht verbergen, sprach aber genauso wie sein Gegenüber Thomas Dietert von einer alles in allem gerechten Punkteteilung.

In der ersten Hälfte versuchten die Gastgeber zunächst den Gegner mit langen Bällen zu überraschen. Das gelang auch, jedoch wollte zunächst kein Tor gelingen. Zum Ende der ersten Hälfte wurden die Genthiner Angriffsbemühungen dann belohnt, als Christian Mehlhase nach einer unübersichtlichen Situation plötzlich freie Bahn hatte und Jens Schneider im Bergzower Tor mit einem platzierten Schuss keine Abwehrchance ließ.

Nach einigen klaren Worten in der Gäste-Kabine fanden die Grün-Weißen fortan besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. Patrick Grimm war es dann, der mit seinem zweiten Saisontreffer seine Farben jubeln ließ und per Kopf zum 1:1 traf (63.). In einer bisweilen von beiden Seiten hart geführten Partie mit vielen Nicklichkeiten blieben spielerische Momente rar. „Meines Erachtens hätte der Schiri, der nicht eine einzige gelbe Karte zeigte, die Schärfe aus dem Spiel nehmen können“, vermisste Begzows Trainer das Durchgreifen des Referees und ärgerte sich, dass in der Schlussminute der Elfmeterpfiff zugunsten seiner Mannschaft ausblieb. „Für mich ein klarer Strafstoß. Uns wurde die Chance zu einem möglichen Sieg genommen.“