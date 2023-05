Gommern - Die Schubkarre stand schon parat. Spaten, Sprinkler und Schläuche hatte Julian Hartung ebenso bereitgelegt, denn der 35-Jährige war vor einer Woche mit einem klaren Plan in den Sonnabend gestartet: „Rasenbewässerung installieren“, stand auf dem heimischen Familiengrundstück in Rogätz ganz oben auf der Heimwerkeragenda. Zumindest, bis es gegen Mittag an der Tür klingelte und Oliver Schulke, Trainer der Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer vom SV Eintracht, vor selbiger stand. „Da konnte ich mir schon denken, dass die Jungs noch eine kleine Überraschung geplant haben“, sagte Hartung und stieg ins Auto des Besuchers, das dieser aber zielstrebig an Gommern vorbei lenkte. Stattdessen führte der Weg weiter nach Güterglück bei Zerbst. Per Kremser ging es schließlich über drei Stunden und etliche Feldwege hinweg zur Eintracht-Sporthalle, wo beim Saisonabschluss-Grillen bis in die Nacht hinein auf das Ende einer Ära angestoßen wurde.

