Wie bereits in der Vorsaison stellt der Burger VC 99 den Volleyball-Landesmeister in der Altersklasse U14 männlich.

Magdeburg/Burg - „Landesmeister, Landesmeister hey, hey“, tönte es aus der Burger Jubeltraube auf dem Parkett der Magdeburger Uni-Sporthalle 3 am Sonnabend. Unter sechs Clubs, die sich für das A-Finale der U14 männlich qualifiziert hatten, setzte sich der favorisierte BVC 99, der an allen Vorrundenspieltagen souverän aufgetrumpft war, die Krone auf. Sieben Stunden Wettkampf hatten Spielern, Trainern sowie Eltern alles abverlangt und die Zuschauer erlebten kämpferischen Nachwuchsvolleyball auf hohem Niveau. Die zahlreich und lautstark vertretene Fangemeinde aus Burg sah ein motiviertes und hochkonzentriertes Team, das in den letzten Wochen spielerisch einen großen Sprung nach vorn gemacht und an Schlagkraft und Konstanz gewonnen hat. Die Auswahl um Mannschaftskapitän Anton Specht sicherte sich dann auch ohne Satzverlust verdient den Titel.