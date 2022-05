Nebengeräusche des Burger BC verstummen

Heyrothsberge - Am 15. August 1996 brachte der finnische Mobilfunkhersteller Nokia das erste Smartphone in die Läden, den „Nokia 9000 Communicator“. Neben Telefonieren kann es auch Faxe und E-Mails senden und empfangen, und sogar per HTML-Browser auf Websites zugreifen – allerdings nur sehr langsam. Den großen Hype um die Smartphones löste dann Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 aus, als er das erste iPhone auf den Markt brachte. Seitdem haben sich die Smartphones immer weiter gewandelt und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Musik hören, chatten, telefonieren und die Weiten des World Wide Web erkunden. Selbst die Videotelefonie hat sich durchgesetzt. Das machte sich Michael Gädke, Co-Trainer des Burger BC, im Fußball-Landesliga Duell gegen den SV Union Heyrothsberge zunutze. Kurz vor Spielende griff er zum Smartphone, wählte die Nummer vom privat verhinderten BBC-Coach Michael Hucke und ließ ihn am Schlusspfiff inklusive der Burger Jubeltraube nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg im Derby teilhaben.