Was auf dem Spiel stand, zeigte sich an Zweikämpfen wie diesem zwischen Burgs Robin Wehrmann (r.) und Richard Wollenschläger

Burg - 160 Zuschauer-Augenpaare blickten gebannt auf das Tor in der linken Spielfeldhälfte. Beide Mannschaften verfolgten auf Höhe der Mittellinie, wie jeweils einer von ihnen den längsten Weg antrat, der an diesem Abend zu gehen war – auch wenn die Strecke lediglich 40 Schritte maß. Nur einer wendete dem Treiben den Rücken zu und starrte in die Dunkelheit des angrenzenden Flickschuparks: Thomas Seidelt konnte nicht hinsehen. Der Trainer der Niegripper Landesklasse-Fußballer entnahm also den enttäuschten Seufzern rings um die Auswechselbank der Gäste, dass Nico Hennig an einer Parade vom Burger Torhüter Marvin Micksch gescheitert war. Momente später hörte er am gegnerischen Jubel, dass Paul Alfred Wegner die Nerven behalten und den Orts- sowie Ligarivalen mit 7:6 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen ins Halbfinale des Kreispokals gehievt hatte.