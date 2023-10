Burg. Das Ausfallpech ereilt die Burger Regionalliga-Volleyballer in dieser Saison besonders früh und unerbittlich. - Wenn Stefan Posselt eine Sache ganz sicher nicht scheut, ist es die Verantwortung. Bis im Sommer diesen Jahres das endgültige Aus im Spielbetrieb für die Altmark Volleys aus Gardelegen kam, hielt der Stendaler die Fahnen als Kapitän hoch. Im Debüt für seinen neuen Verein lag nun jedoch am Samstagabend eine außergewöhnlich große Last auf seinen Schultern. Posselt war während der 1:3-Niederlage beim TSV Spandau einer von zwei verbliebenen Außenangreifern in Reihen des Burger VC 99 – und stand so die vollen 105 Minuten bei den Gästen auf dem Parkett. An der sehr soliden Premiere des Neuzugangs ist die Mission Auswärtserfolg gewiss nicht gescheitert. Wohl aber verdeutlichte sein Einsatz über die volle Spielzeit auch, wie es nach vier Regionalliga-Spieltagen personell bei den Burgern aktuell aussieht: nicht gerade rosig.

„Die Situation wird nicht in jedem Spiel so dramatisch sein, zeigt aber auch, dass uns derzeit das Pech ein wenig verfolgt“, ordnete BVC-Kapitän Moritz Räcke ein. Denn sechs nominelle Außenangreifer im Team mögen auf dem Papier fast luxuriös erscheinen. Beim Gastspiel in Berlin waren allerdings zwei Drittel von ihnen nicht an Bord. Während die beiden Youngster Max Groß und Lennox Pelzer beruflich beziehungsweise privat verhindert waren, haben die ersten Wochen der neuen Saison schon einen enormen Tribut gefordert: Carsten Graßhoff verdrehte sich beim 0:3 im Derby gegen den USC Magdeburg das Knie und wird voraussichtlich in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Und zuletzt zog sich auch Leon Grünke beim 3:2-Heimsieg über den Berliner TSC einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu. Geschätzte Ausfallzeit: zwei bis drei Monate.

Neben Posselt oblag es somit Christian Fink, die Leerstelle in der Burger Abteilung schöner Schmettern/ausgezeichnet Annehmen zu besetzen. Und tatsächlich fand der auf neun Spieler geschrumpfte Kader der Gäste in der Hohenzollernringhalle einen glänzenden Einstieg in den Abend. Beim Drittliga-Absteiger „haben wir uns nicht in der Favoritenrolle gesehen und daher anfangs recht mutig agiert“, schilderte der Mannschaftskapitän. Über druckvolle Aufschläge und eine stabile Annahme riss der BVC beim 16:15 die zuvor wechselnde Führung an sich. Zuspieler Räcke konnte die Angreifer variabel in Szene setzen und mit 25:17 brachte Burg den ersten Satzgewinn in trockene Tücher. Was niemand ahnte: Es sollte der Einzige des Abends bleiben.

Interimscoach Patrick Baldeweg schickte das Team unverändert in den zweiten Durchgang, sah aber, wie sich das vormals große Plus in der zweiten Satzhälfte ins Gegenteil verkehrte. Fortan diktierte der TSV über die Aufschläge das Geschehen und zeigte sich in der Annahme gefestigter als der Kontrahent. „Dazu haben unsere Angriffe über die Mitte nicht mehr wie zuvor funktioniert. Wir sind oft im Spandauer Block hängengeblieben“, schilderte Räcke. Die 16:15-Führung seines Teams gehörte schnell der Vergangenheit an. Zwar hielten die Burger bis zuletzt Anschluss, doch mit dem zweiten von drei Satzbällen glich der TSV 1860 mit 25:22 zum 1:1 aus.

Was folgte, war „der Knackpunkt. Den dritten Satz hätten wir durchaus gewinnen können“, umschrieb der Kapitän. Doch nachdem sich der BVC auf 11:11 herangekämpft hatte, kippte das Spiel zugunsten der Berliner, die den Abend mit 25:18 und 25:16 erheblich abkürzten. „Der Gegner hat im dritten und vierten Satz ein, zwei taktische Kniffe beziehungsweise Wechsel parat. Darauf fehlten uns einfach die Antworten.“ Und letztlich auch die Alternativen, um von der Bank aus entscheidende Impulse zu setzen.

Die gute Nachricht lautete nun: Bis zum bevorstehenden Derby beim USV Halle am 11. November (19 Uhr, Sporthalle Am Steg) dürfte sich die personelle Lage zumindest etwas entspannen. Von der Tabellenkonstellation lässt sich dies jedoch vorerst nicht behaupten. Während die Burger am bevorstehenden Wochenende spielfrei sind, geht es tabellarisch mindestens eine weitere Position für den aktuell Achtplatzierten hinunter. Doch während Spitzenreiter USC Magdeburg der Konkurrenz bereits weit enteilt ist, trennen die übrigen zehn Mannschaften im Ranking lediglich fünf Zähler voneinander.

Entsprechend wenig Veranlassung besteht derzeit in Burg dazu, den Abstiegskampf auszurufen. „Wir halten an unseren Zielen fest, auch wenn die Liga definitiv stärker und ausgeglichener besetzt ist als im Vorjahr. Es wird keine Partie geben, zu der wir als absoluter Favorit anreisen. Andersherum müssen sich in Burg alle Gegner erst einmal zeigen und beweisen“, formulierte Räcke, der mit seiner Mannschaft bei noch sieben ausstehenden Aufgaben bis zum Jahreswechsel dreimal auf eigenem Parkett gefordert ist. Ohne Frage darf man dabei auch Stefan Posselt einige Vorfreude auf sein Heimdebüt unterstellen. Wer die Atmosphäre in der Täve-Schur-Halle bislang nur aus der Gegnerperspektive erleben durfte, weiß es sicher zu schätzen, sie nun auf seiner Seite zu haben.

Burg: Fink, Rüsting, M. Räcke, Lindenberg, Pukall, Blum, Baldeweg, Posselt, Brendel