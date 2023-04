Güsen - Willy Buchheim hatte den Trost durch den eigenen Nachwuchs nötiger denn je und nahm sich daher auch die Zeit für eine kurze Familienzusammenführung im Mittelkreis. Kurz nach dem Abpfiff dürfte beim Kapitän der Spielgemeinschaft Güsen/Parey so bereits ein kleiner Teil der Verärgerung wieder verflogen gewesen sein. Denn der Frust beim Landesliga-Aufsteiger saß am Sonnabend besonders tief nach der 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark, bei der auch der Abwehrchef entscheidend gepatzt hatte. „Alle drei Gegentore dürfen so einfach nicht fallen. Wir wussten, dass wir uns in diesem Spiel nur irgendwie wehren können, um einen Punkt einzufahren. Der wäre nicht besonders schön gewesen, aber danach fragt am Ende niemand“, wirkte auch SG-Trainer René Bonitz von der Pleite angefasst wie selten.

