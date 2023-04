Farneker/Biederitz - „Das ist schon eine andere Welt“, beschrieb die Biederitzer Trainerin Sandra Schmidt das Turnier, welches in einer großen Dreifelderhalle, wo die Begegnungen zahlreicher Altersklassen im Akkord zur Austragung kamen, in der Provinz Friesland. Den Beginn allerdings hatten sich ihre Schützlinge der weiblichen B-Jugend, die mit komplettem Kader angereist waren, ganz anders vorgestellt, denn das Auftaktspiel gegen Nieuwe Niedorp ging am grünen Tisch an die Niederländer. „Das Ding hat unser Busfahrer verzapft. Wir sind jedenfalls zu spät aus unserer Unterkunft in Leeuwarden angereist“, kommentierte Schmidt den Fehlstart am Sonnabend, nachdem der SVE-Nachwuchs bereits am Vortag knapp 20 Kilometer vor dem Austragungsort Quartier bezogen hatten.

