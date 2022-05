Union Heyrothsberge steigt in Bismark in die Saison ein

294 Tage nachdem es in der Fußball-Landesliga letztmalig um Punkte ging, wird es für den SV Union Heyrothsberge wieder ernst.

Bismark/Heyrothsberge - Die Auswärtspartie in Bismark gleicht nicht nur ob der langen Pause einer Reise ins Ungewisse. Gleichzeitig war es noch nie so wichtig, mit einem positiven Ergebnis in die neue Spielzeit zu starten.