Heyrothsberge - Manchmal ist die Lösung für ein Problem so offensichtlich, dass sich eben genau deshalb Ratlosigkeit einstellt. So könnte man auch die aktuelle Situation des SV Union Heyrothsberge in der Fußball-Landesliga beschreiben. Warum es gegen das Liga-Schlusslicht aus der Altmark nicht für drei Punkte reichte, war offensichtlich. „Wir waren wieder klar das bessere Team, aber wie schon so oft in dieser Rückrunde, nutzen wir unsere Chancen einfach nicht“, so Unions Coach Marcel Gieseler. Wirkliche Lehren könne er aus diesem Spiel daher nicht ziehen, denn: „Ich kann der Mannschaft ja kaum einen Vorwurf machen und daher kann ich aus dieem Spiel auch nichts mitnehmen, was wir im Training vielleicht anders machen könnten. Wir hatten ein Dutzend gute Gelegenheiten, aber machen das Tor einfach nicht.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.