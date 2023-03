Salzwedel - Die Salzwedeler Eintracht-Reserve gastiert in Gardelegen, der SV 51 Langenapel empfängt den SV Brunau, der SV Schwalbe Schwiesau muss in Jävenitz Flagge bekennen, der SV Rot-Blau Sanne bittet den Primus aus Mieste zum Tanz, der SV Wacker Lindstedt reist nach Jahrstedt, die SG Eintracht Mechau gegen den FC Jübar/Bornsen die Punkte zu Hause behalten und der SV Eintracht Berge will in Diesdorf etwas Zählbares holen. Alle Spiele werden am morgigen Sonntag zeitgleich um 14 Uhr angepfiffen.

