SSV Gardelegen mit Glück und den Scheinert-Brüdern

Barleben - Wartete der SSV Gardelegen in der abgelaufenen Spielzeit gänzlich auf einen Dreier in der Fremde, so fuhren die Schützlinge von Trainer Norbert Scheinert beim FSV Barleben in dieser Spielzeit schon den zweiten in Serie ein. Mit viel Glück und zwei Treffer der Scheinert-Brüder langte es diesmal zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg.