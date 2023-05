Fußball-Verbandsligist SSV 80 Gardelegen hat nun im dritten Aufeinandertreffen mit dem BSV Halle-Ammendorf in dieser Saison den zweiten Sieg eingefahren.

Halle/Gardelegen - Gewann die Elf von Trainer Norbert Scheinert zunächst im Rahmen des Landespokal-Wettbewerbes gegen die Saalestädter, so folgte nach der Heimniederlage im Hinspiel in der Verbandsliga am Pfingstmontag der glückliche 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg.