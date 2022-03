Halberstadt: Fußball Spielbetrieb auf Landesebene ruht / Wie geht es weiter?

Wie soll es mit dem Fußball auf Landesebene weitergehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit viele Aktive und Verantwortliche. Am Wochenende wurde die Entscheidung in der Chefetage gefällt. Jetzt ist es an der Basis, damit umzugehen.

Halberstadt - Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hat am vergangenen Wochenende bei der Vorstands- und Präsidiumssitzung in Halberstadt alle Sportler in seinem Zuständigkeitsbereich in die Winterpause geschickt (wir berichteten).