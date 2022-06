Knackpunkt ist die Offensive

In der Regionalliga Nordost hat sich der VfB Halberstadt beim Tabellenführer BFC Dynamo gut aus der Affäre gezogen.

Berlin/Halberstadt - Am Ende verloren die Harzer aber nach einer insgesamt couragierten Leistung 0:2. Besonders in der ersten Halbzeit ist es vom Germania-Team im Berliner Sportforum Hohenschönhausen eine Klasse-Vorstellung beim Rangersten gewesen. Am Sieg des Favoriten gab es aber nach 90 intensiven Minuten nichts zu rütteln.