VfB Germania Halberstadt verlängert mit Keeper Niehs

Halberstadt - Nachdem der VfB Germania Halberstadt bereits die Vertragsverlängerung von Defensivakteur Patrick Baudis vermeldet hatte, legt der Regionalligist mit einer weiteren Personalie nach. Eigengewächs Paul Niehs hat seinen Kontrakt im Friedensstadion um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Youngster kam in der laufenden Spielzeit zwar nur in der Zweitvertretung der Germania zum Einsatz, dennoch baut man beim VfB weiterhin auf den 20 Jahre alten Keeper. „Wir konnten Paul für die abgelaufene Spielzeit nach einem Intermezzo in Langenstein wieder für Halberstadt gewinnen und er hat es in unseren Augen sehr gut gemacht. Paul stammt aus dem eigenen Nachwuchs und ist menschlich und sportlich auf einem sehr guten Weg. Ein gieriger und williger Torwart, mit dem wir hoffentlich noch viel Freude haben werden“, sagt Enrico Gerlach, Sportlicher Leiter der Germania, über die Vertragsverlängerung.