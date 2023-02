Obwohl noch das eine oder andere Nachholspiel aus der Hinrunde aussteht, startet die Fußball-Verbandsliga an diesem Wochenende in die zweite Saisonhälfte.

Barleben/Haldensleben - Den FSV Barleben und den Haldensleber SC erwarten am Samstag jeweils ein Heimspiel. Nachdem das Duell mit Blau-Weiß Dölau am vergangenen Samstag aufgrund der Unbespielbarkeit des Plates im Waldstadion ausgefallen ist – die Partie wurde nun für den 1. Mai neu angesetzt –, steht der HSC vor seinem ersten Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr – und das am 11. Februar.