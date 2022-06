Kaschlaw-Doppelpack bringt Haldensleber SC auf die Erfolgsspur

Magdeburg - Dass dieser Tag kommen würde, war Dirk Hannemann völlig klar. Dieser Tag, an dem seine Verbandsliga-Fußballer des SV Fortuna Magdeburg mal ein Spiel verlieren. Mit zwei Siegen und zwei Remis waren die Neustädter stark in die neue Saison der Nordstaffel gestartet. Am Sonnabend aber setzte es mit dem 0:3 (0:2) im Heimspiel gegen den Haldensleber SC die erste Pleite der Saison.