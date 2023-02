Vor 235 Zuschauern hat sich die SG Velsdorf/Mannhausen beim SV Etingen/Rätzlingen den Einzug in die Vorschlussrunde des diesjährigen Pokal des Landrates gesichert.

SG Velsdorf/Mannhausen: Entscheidung fällt in der 116. Minute

Etingen - Nach Verlängerung siegte das Team von Trainer Steven Heider mit 3:2 (2:2, 0:1). Schon zum zweiten Mal hintereinander muss der SV Etingen/Rätzlingen den Kicker aus Velsdorf/Mannhausen den Vortritt lassen. Ging es im letzten Sommer noch um den Aufstieg in die Bördeoberliga, welchen das Team von Coach Ronny Hoffmann in Klein Wanzleben liegenließ, war es nun der Einzug in das Pokal-Halbfinale. Dort trifft der Bördeoberligist aus Velsdorf nun auf Eintracht Gröningen. Dabei sah das Spiel doch ganz anders aus, als letztlich das Ergebnis.