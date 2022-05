Wochen der Wahrheit beginnen jetzt

Sechs Spiele haben der Haldensleber SC und der FSV Barleben in der Verbandsliga Nord noch vor der Brust, darunter das direkte Duell in der kommenden Woche.

Pierre Falk (links) spielt mit dem FSV Barleben am Sonnabend in Gardelegen.

Haldensleben - Bereits am Sonnabend beginnen mit Spielen gegen die direkte Konkurrenz die Wochen der Wahrheit für beide Teams. Im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde empfängt der Haldensleber SC am Sonnabend um 14 Uhr Fortuna Magdeburg. Der FSV Barleben spielt zeitgleich beim SSV Gardelegen um eine bessere Ausgangslage für die Platzierungsrunde.

SSV Gardelegen – FSV Barleben

Während die 80er mit einem Sieg vielleicht doch noch mal etwas näher an den so wichtigen vierten Platz heranrücken könnten, geht es für den FSV Barleben darum, endlich mal wieder dreifach zu punkten. FSV-Trainer Christoph Grabinski sprach im November sogar von den Wochen der Wahrheit:

Wir haben in den letzten Wochen auch nicht schlecht gespielt, waren vor dem gegnerischen Tor einfach zu inkonsequent. Das gilt es nun in den kommenden Wochen, wo es ausschließlich gegen direkte Konkurrenten auf Augenhöhe geht, abzustellen. Christoph Grabinski

„Wir wollen und müssen die drei Punkte holen. Wir haben in den letzten Wochen auch nicht schlecht gespielt, waren vor dem gegnerischen Tor einfach zu inkonsequent. Das gilt es nun in den kommenden Wochen, wo es ausschließlich gegen direkte Konkurrenten auf Augenhöhe geht, abzustellen.“ Die Barleber haben die letzten beiden Gastspiele auf der Rieselwiese verloren und mussten sich auch im Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen. Mit einem Blick auf die Tabelle wird die Angelegenheit noch klarer.

Der FSV wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Während die Grabinski-Elf mit nur mageren fünf Punkten den vorletzten Platz belegt, findet sich der gastgebende SSV mit 14 Zählern auf dem achten Platz wieder. Der Rückstand auf die Magdeburger Fortunen, die aber schon ein Spiel mehr absolviert haben, beträgt sieben Zähler. „Barleben ist eine gestandene Truppe mit viel Erfahrung. Genau diese Erfahrung ist auch ihre Stärke. Die Defizite in der Geschwindigkeit können die Barleber mit ihrer spielerischen Qualität gut ausgleichen. Der FSV verfügt offensiv über viel Qualität, weshalb wir nicht viel zulassen dürfen. Wir wollen defensiv kompakt stehen und dann unser schnelles Umschaltspiel forcieren. Wir werden alles daran setzen, dass wir gewinnen“, fordert der SSV-Trainer Norbert Scheinert. Allerdings werden die Westaltmärker nicht mit voller Kapelle ins Spiel gehen.

Die Defizite in der Geschwindigkeit können die Barleber mit ihrer spielerischen Qualität gut ausgleichen. Norbert Scheinert

Neben Vincent Lüppken werden auch Simon Bache und Florian Scheinert fehlen. Scheinert befindet sich zwar schon wieder im Lauftraining, doch ein Einsatz käme noch zu früh.

Auf der anderen Seite sind die Stärken des SSV natürlich in Barleben bekannt. „Sie verfügen über sehr viel Geschwindigkeit und über ein starkes Umschaltspiel. Wir wollen diese Situationen natürlich unterbinden und haben uns dafür einen Plan A und einen Plan B zurechtgelegt. Wichtig ist, dass wir auch endlich mal wieder ein Tor schießen“, erklärt Grabinski.

Mit Blick auf das Personal hat sich die Situation im Vergleich zur Vorwoche bei den Gästen doch etwas entspannt. Mit Justin Koderisch und Christopher Kalkutschke kehren zwei immens wichtige Spieler in den Kader zurück. Hinter dem Einsatz von Marwin Potyka und von Valentin Pung steht indes noch ein Fragezeichen. Fest steht, dass der SSV 80 Gardelegen nach dem Auswärtssieg in Dessau mit sehr breiter Brust ins Spiel gehen wird.

Geleitet wird dieses Duell vom Unparteiischen Albert Lehmann sowie seinen Assistenten Leon Kocherscheid sowie Pit Meissner. Der Anstoß auf der Gardelegener Rieselwiese ist für morgen, pünktlich 14 Uhr, vorgesehen.

Haldensleber SC – Fortuna Magdeburg

Wieder dick im Geschäft im Rennen um Platz vier ist der Haldensleber SC nach dem Auswärtssieg in Thalheim. Drei Punkte trennen die Mannen von Marko Fiedler vom Rang in der Meisterrunde, den zurzeit der morgige Gegner belegt. Bei einem Spiel in der Hinterhand – das Derby beim FSV Barleben wird am 13. November um 15 Uhr ausgetragen – ist die Marschroute klar. „Wir dürfen gegen Fortuna auf keinen Fall verlieren, sondern holen bestenfalls alle drei Punkte“, sagte Marko Fiedler bereits zu Wochenbeginn.

Es waren bis auf das letzte Aufeinandertreffen immer enge Duelle. Ich denke, das wird auch am Sonnabend so sein. Stephan Kobert

Im Hinspiel gelang dies eindrucksvoll. Zum Fortuna-Jubiläum nahm der HSC alle drei Punkte mit (0:3). „Es waren bis auf das letzte Aufeinandertreffen immer enge Duelle. Ich denke, das wird auch am Sonnabend so sein“, blickt Stephan Kobert voraus.

Personell sieht es ganz gut aus bei den Blau-Gelben. Sicher fehlen wird nur Patrick Hauer (verletzt), Pascal Thieke ist noch leicht angeschlagen. Geleitet wird die Partie von Robin Enkelmann.