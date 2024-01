Dingelstedt. - Es ist die Nacht vom 29. zum 30. Dezember. Gegen 2.15 Uhr klingelt es bei Carmen Mahler in Dingelstedt. „Wir waren erst unsicher, ob wir überhaupt aufmachen“, erzählt die 45-Jährige. Doch wie sich herausstellte, war es kein Klingelstreich oder Ähnliches, sondern die Feuerwehr. „Die Männer hatten ein Bündel im Arm – und haben gefragt, ob das unser Hund ist“, erzählt sie weiter.

Leicht verwirrt habe sie dies vorerst verneint, schließlich vermutete sie ihren Vierbeiner wie gewohnt auf seinem Platz in der Garage. Doch ein genauerer Blick auf das Bündel (und in die Garage) ergab: Es war Miro. Der vierjährige Mischlingsrüde muss in der Nacht ausgebüchst sein und ist dann ein paar Straßen weiter in ein Regenrückhaltebecken gestürzt – aus dem er allein nicht mehr herauskam.

„Wir wurden um 1.41 Uhr alarmiert – da hieß es ’Tier in Notlage, Hund ertrinkt in Teich’“, berichtet Ortswehrleiter Stefan Thielbeer. „Wie sich herausstellte, war es aber gar kein Teich, sondern eben ein gemauertes, etwa drei mal drei Meter großes Regenrückhaltebecken, das in die Erde eingelassen war.“

Ein Nachbar habe die Feuerwehr alarmiert, weil er einen Hund hatte jämmerlich schreien hören. „Der Nachbar kam uns dann auch schon entgegen und hat uns zum Einsatzort geführt“, so der Feuerwehrmann weiter. „Von dem Hund waren nur noch die Nasenlöcher im Wasser zu sehen – zehn Minuten später und es wäre zu spät gewesen.“

Mithilfe einer Steckleiter konnte der Hund herausgehebelt werden. „Er war völlig entkräftet und hatte ganz blutige Pfoten, weil er versucht hat, die Wände hochzukommen“, berichtet Thielbeer weiter. „Wir haben ihn dann, als wir draußen hatten, sofort in eine Decke gewickelt und trocken gerubbelt. Der Tierarzt war ebenfalls alarmiert und auch vor Ort.“

Da der Hund aber keine Marke oder Ähnliches getragen habe, hätte man ihn eigentlich in die Fundtierunterkunft nach Gröningen bringen müssen. Einer der Kameraden im Einsatz glaubte jedoch, den Hund seiner Tante zu erkennen – und so konnte Miro letztlich noch in der Nacht zu seiner Familie zurückgebracht werden.

„Das war Glück im doppelten Sinne“, weiß Carmen Mahler, die froh ist, ihren Vierbeiner wieder wohlbehalten zurückzuhaben – und sich an dieser Stelle nochmals bei den Kameraden der Wehr bedanken möchte.

„Das sind schöne Einsätze“, sagt auch Stefan Thielbeer zu diesem tierischen Happy End. „Das ist wie eine Bestätigung, wofür man das alles eigentlich macht.“

„Wir haben am nächsten Morgen das Grundstück kontrolliert und tatsächlich ein Loch im Zaun gefunden“, berichtet Hundebesitzerin Carmen Mahler abschließend. „An einer Ecke muss Miro den Maschendraht hochgebogen und sich dann rausgezwängt haben. Wir vermuten, dass er eine läufige Hündin gerochen hat – und dann nicht mehr zu halten war.“ Als Konsequenz sei nicht nur der Zaun repariert, sondern Miro auch kastriert worden. „Das war uns eine Lehre“, so Carmen Mahler. „Und damit das nicht nochmal passiert, waren wir letzte Woche dann beim Tierarzt.“ Sowas kommt von sowas ...