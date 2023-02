In der Beetzendorfer Sporthalle trafen sich zuletzt zahlreiche Voltigierer/innen, um in den verschiedenen Prüfungen um Siege und Platzierungen zu kämpfen.

Beetzendorf - Auch wurden die KSB-Medaillen in den Kinder- und Jugendspielen der Holzpferdakrobatik vergeben. Und dieser Wettkampf aus einer Kombination aus Sport- und Voltigierteil lockte wieder zahlreiche Sportler/innen in die Beetzendorfer Halle. Schon in den vergangenen Jahren war dieses Event ein absolutes Highlight im Terminkalender einiger Voltigiervereine.