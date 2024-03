Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quarnebeck. - In Quarnebeck wurde am vergangenen Wochenende bereits das weltberühmte Münchner Oktoberfest gefeiert. Nicht nur mit kulinarischen Spezialitäten aus Süddeutschland. Auch mit Liedern und Tänzen, die auf den Ort zugeschnitten waren. Mit bayerischem Flair und eigens einstudierten Tänzen verwöhnten die Quarnebcker Männer die Frauen an ihrem Ehrentag.