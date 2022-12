0:4 in Babelsburg: MFCC-Trainer Alex Auer findet Leistung absolut „inakzeptabel“

Der Magdeburger FFC enttäuschte beim Regionalliga-Auswärtsspiel in Babelsberg auf ganzer Linie. Coach Alex Auer wählte nach der Klatsche deutliche Worte.

Potsdam/Magdeburg - Alexander Auer war bedient. Reichlich bedient. „Ich habe noch eine Bratwurst gegessen, habe mich in den Bus gesetzt und auf die Mannschaft gewartet“, erzählte der Trainer des Magdeburger FFC. Für eine Ansprache nach dem Spielende, wie es sonst üblich ist, war der 35-Jährige am Sonntag nicht aufgelegt. „Ich hätte gar nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen“, erklärte Auer. Zu viele Fragen hatte die 0:4-Pleite der Magdeburgerinnen im Regionalliga-Gastspiel beim FSV Babelsberg aufgeworfen.