Magdeburg - Vor dem Anpfiff war die Stimmung noch gut beim MSC Preussen. Die Sudenburger verabschiedeten am Sonnabend offiziell ihren ehemaligen Trainer Torsten Marks, der den Staffelstab an Christoph Albrecht übergab. Doch was Marks auf der Tribüne des Germer-Stadions und Albrecht auf der Trainerbank sahen, damit haben beide wohl nicht gerechnet. Die Magdeburger unterlagen am ersten Spieltag mit 0:7 (0:3) gegen den SSC Weißenfels.

Die Gäste starteten mit einer 1:0-Führung durch Oscar Zorn (13.). Drei Minuten später sah Jannik Happe „absolut berechtigt“, so Albrecht, die Rote Karte nach einer Notbremse. „Den folgenden Freistoß machen sie durch Zorn rein und dann steht es 2:0 für den Titelfavoriten“, bedauerte der MSC-Coach, der feststellte: „Man merkt, dass die jungen Spieler noch nicht in der Liga angekommen sind. Das ist vollkommen okay.“ So sah es auch der Sportliche Leiter des Vereins. „Wir haben Lehrgeld bezahlt“, sagte Olaf Milz.

Er und Albrecht schauen nach dem 0:7 zum Auftakt, bei dem für die spielfreudigen Weißenfelser Elias Artur Rosner (27.), Zorn (48.), Illia Hlynianyi (50., 89.) und Andrii Zozulia (82.) weitere Tore nachlegten, dennoch nach vorne.

Wir sind enttäuscht darüber, mit einer Niederlage in die Saison zu starten. Dirk Hannemann (SV Fortuna)

So handhaben es auch der SV Fortuna und Dirk Hannemann. Der Trainer ärgerte sich beim 0:4 (0:2) beim SV Dessau darüber, „dass wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen“. Sein Team „war überlegen und hat den Ball gut laufen lassen“, belohnte sich nur nicht – was bestraft wurde. Dessau traf durch Felix Mertens (14.) zum 0:1 aus Fortuna-Sicht. „Dann liegst du plötzlich zurück und fragst dich eigentlich warum“, meinte Hannemann.

Für sein Team wurde es nicht besser: Nils Lange sah die Rote Karte (45.). „Da muss man nicht zwingend Rot geben“, so Hannemann, der dennoch wusste, dass „die Aktion von Nils nicht förderlich war“. In Unterzahl kassierten die Fortunen das 0:2 durch Branden Stelmak (45.+4). Der Torschütze habe den Ball laut Hannemann mit der Hand mitgenommen, was nicht geahndet wurde. „Das war der Knackpunkt“, so der Coach, dessen Team sich nicht aufgab – und trotzdem durch Tobias Berndt (59.) und Irvin Baumgart (80.) weitere Treffer kassierte. Hannemann und Co. haken die Partie schnell ab, sind aber „enttäuscht darüber, mit einer Niederlage in die Serie zu starten.“

Über das 2:3 (1:1) gegen den Haldensleber SC war der Aufsteiger VfB Ottersleben ebenfalls nicht sonderlich glücklich. „Es tut weh, dass wir uns für ein tolles Spiel nicht belohnt haben“, haderte Oliver Malchau. Der Trainer und sein Team befanden sich zwischenzeitlich auf der Siegerstraße, nachdem der 0:1-Rückstand von Felix Kaschlaw (8.) dank Ermin Berishaj (25.) und Damian Leuschner (63.) gedreht wurde. Doch der VfB verpasste das dritte Tor und spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Philipp Witte wegen Ballwegschlagens in Unterzahl (68.). „Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl muss der Schiedsrichter ihn nicht vom Platz stellen“, so Malchau.

Mit einem Mann weniger auf dem Rasen schluckte der VfB ein „eingetrudeltes Tor durch ein Missverständnis“, wie es Malchau nannte, zum 2:2-Ausgleich durch Pascal Thieke (70.). Der Haldensleber legte dann das Siegtor in der Schlussphase nach (81.)