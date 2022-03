1. BC Magdeburg: Ein Erfolg, zwei Rekorde

Magdeburg - Uwe Werner war enttäuscht. Er wollte so gerne überzeugen, wollte zeigen, dass er trainiert hat, dass er sein Auge und seine Präzision in Form gebracht hat für seine ersten Aufnahmen in dieser Saison. Aber der Staßfurter konnte nicht überzeugen – oder wie sein Mannschaftsleiter Frank Eder erklärte: „Er war geknickt, es ist für ihn einfach schlecht gelaufen.“ Nach seinem Comeback in der 1. Dreiband-Bundesliga am vergangenen Sonnabend beim BC St. Wendel hat Eder seinem Schützling Trost gespendet. Er hat ihm gesagt: „Ich glaube an dich.“ Er hat ihm prophezeit: Am Sonntag in Elversberg wird es besser. Wurde es. Für alle Beteiligten. Nach der 2:6-Niederlage am Sonnabend siegten die Magdeburger tags darauf mit 6:2. Und mit neuem Mannschaftsrekord in dieser Saison. „Eine ganz starke Leistung“, freute sich Eder.