Magdeburg - Während der Halbzeit im Kellerduell gegen Schlusslicht BC Xanten wirkte Frank Eder nervös. Schließlich hatten seine Gefährten Uwe Werner und Karsten Schubert ihre Partien im Vereinsheim an der Brenneckestraße zuvor abgeben müssen. „Wenn wir hier verlieren, wäre das eine Katastrophe“, gestand der Mannschaftsleiter des 1. BC Magdeburg und ergänzte: „Ich hoffe auf zwei Siege in den weiteren Spielen.“ Dion Nelin und Ömer Karakurt erfüllten diesen Auftrag, sie retteten ihrem Team somit ein 4:4-Remis in der 2. Dreiband-Bundesliga.