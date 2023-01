Ömer Karakut (Foto) fehlte seiner Mannschaft am Wochenende, da er in der Türkei festsitzt. Seine Teamkollegen erfuhren davon erst kurz vor dem wichtigen Heimspiel gegen St. Wendel.

Magdeburg - Der 1. BC Magdeburg hatte vor dem Heimspiel gegen den BC St. Wendel in der Dreiband-Bundesliga voll auf den Einsatz seiner Nummer eins Ömer Karakut gesetzt. Schließlich ist der türkische Topspieler ein Sieggarant. Und ein Erfolg wäre in der Partie so wichtig gewesen. Schließlich empfingen die Elbestädter als Vorletzter mit St. Wendel das sieglose Schlusslicht an der Brenneckestraße.